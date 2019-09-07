За неделю в Петербурге изъяли 65 килограммов наркотиков

Их нашли в рамках антинаркотической операции.

Об этом стало известно сегодня, 7 сентября. Обо всем рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В сообщении сказано, что сотрудники правоохранительных органов изымали наркотики в период с 19 по 28 августа во время операции «Мак».

Полицейские смогли обнаружить места производства растительных наркотиков, а также провели профилактику незаконного оборота веществ. Всего за неделю выявили около 150 преступлений – к ответственности привлекут сто человек. В общей сложности изъяли 65 килограммов наркотиков. Также экстренные службы обнаружили несколько случаев попыток посева наркосодержащих растений.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что новгородка закатывала в трехлитровые банки не соленья, а наркотики. Изначально женщина продала подставному покупателю трехлитровую банку, в которой находились 60 шприцов и столько же доз растительного наркотика.