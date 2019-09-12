Сразу в двух районах Петербурга нашли артснаряды времен ВОВ

Опасные предметы уже вывезли с территории города на полигон для ликвидации.

Об этом стало известно сегодня, 12 сентября. Обо всем рассказали в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Спасатели выезжали на два адреса – сначала они отправились на Семеновскую улицу, где на строительной площадке обнаружили один артиллерийский снаряд. Его нашли работники при проведении земляных работ. Затем спецслужбы выехали в Стрельну, где люди нашли сразу пять боеприпасов на территории лесопарка. Все артснаряды уже вывезли для утилизации.

Напоминаем, что, если вы найдете подозрительный предмет, лучше сообщить о нем в правоохранительные органы и ни в коем случае не подходить к нему. Также стоит оповестить о находке окружающих, чтобы они держались подальше.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Репино обнаружили артиллерийский снаряд времен ВОВ. Его не удалось вывести с Привокзальной улицы сразу, но уже на следующий день артснаряд отвезли на полигон для ликвидации. Это удалось благодаря силам Западного военного округа.