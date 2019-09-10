В Репино обнаружили артиллерийский снаряд времен ВОВ

Его вывезли с территории населенного пункта сегодня же.

Об этом стало известно во вторник, 10 сентября. Обо всем рассказали в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербурге. Опасный предмет нашли в Курортном районе города еще в понедельник вечером во врем земляных работ. Его не удалось вывести с Привокзальной улицы сразу, но уже на следующий день артснаряд отвезли на полигон для ликвидации. Это удалось благодаря силам Западного военного округа.

Напоминаем, что при обнаружении подозрительных устройств лучше сразу обращаться в спецслужбы и не подходить к нему. Также стоит сообщить окружающим об опасности, чтобы они не трогали снаряд.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в МЧС обнаружили третий артиллерийский снаряд за выходные. Все взрывчатые вещества были вывезены и успешно утилизированы. Пострадавших нет.