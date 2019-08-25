В МЧС обнаружили третий артиллерийский снаряд за выходные

Появилась информация о третьем артиллерийском снаряде времён Великой отечественной войны, обнаруженном и ликвидированном МЧС совместно с иными органами.

Так, 24 августа смертельный груз был обнаружен в Пушкинском районе Ленинградской области, в поселке Детскосельском. Для его ликвидации силами ОМОНа Росгвардии понадобилось примерно 2,5 часа.

Ранее в МЧС сообщили,что на 6:00 25 августа по московскому времени были завершены действия ещё с двумя обнаруженными снарядами времён прошедшей войны — в Калининском и Колпинском районах Санкт-Петербурга.

Все взрывчатые вещества были вывезены и успешно утилизированы. Пострадавших нет.

Напомним, ранее GazetaSPb передавала,что Израиль нанёс авиаудар по столице Сирии.