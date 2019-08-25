Появилось видео удара Израиля по столице Сирии

На опубликованных кадрах видна ракета (очевидно, принадлежащая ВВС Израиля) 24 августа 2019-го года.

Как передают РИА «Новости», Израиль атаковал структуры иранского отряда «Аль-Кудс» и шиитской милиции в селении Акраба: и те, и другие воюют против террористов на стороне законного президента Сирии Башара Асада, однако в силу геополитических хитросплетений, считаются врагами Израиля (с Сирией Израиль официально не воюет).

Стоит отметить ужесточение риторики Израиля — в этот раз в официальном заявлении Армии обороны Израиля говорится, что, хотя сама атака и ставила целью разрушение инфраструктуры, ВВС страны обладали информацией о нахождении в местах, куда наносились удары, личного состава.

«Там вероятны человеческие потери», — отметил представитель израильских вооружённых сил Йонатан Конрикус.

Точных данных о жертвах на данный момент нет. Известно, что ПВО Сирии сбили, как минимум, часть ракет.

Видео: Рен-ТВ

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что Польша попросила НАТО ввести в Европу дополнительный ядерный арсенал.