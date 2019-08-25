Появилось видео удара Израиля по столице Сирии

Появилось видео удара Израиля по столице Сирии
Израиль продолжает наносить удары по Сирии. Фото: pixabay.com

На опубликованных кадрах видна ракета (очевидно, принадлежащая ВВС Израиля) 24 августа 2019-го года.

Как передают РИА «Новости», Израиль атаковал структуры иранского отряда «Аль-Кудс» и шиитской милиции в селении Акраба: и те, и другие воюют против террористов на стороне законного президента Сирии Башара Асада, однако в силу геополитических хитросплетений, считаются врагами Израиля (с Сирией Израиль официально не воюет).

Стоит отметить ужесточение риторики Израиля — в этот раз в официальном заявлении Армии обороны Израиля говорится, что, хотя сама атака и ставила целью разрушение инфраструктуры, ВВС страны обладали информацией о нахождении в местах, куда наносились удары, личного состава.

«Там вероятны человеческие потери», — отметил представитель израильских вооружённых сил Йонатан Конрикус.

Точных данных о жертвах на данный момент нет. Известно, что ПВО Сирии сбили, как минимум, часть ракет.

Видео: Рен-ТВ

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что Польша попросила НАТО ввести в Европу дополнительный ядерный арсенал.

бомбардировка видео Дамаск израиль сирийский конфликт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В МЧС обнаружили третий артиллерийский снаряд за выходные
Появилось видео удара Израиля по столице Сирии
Польша вновь попросила разместить в Европе ядерные ракеты
Трамп испортил лужайку английской королеве
В США запретят запуск БПЛА с бомбами и огнемётами
Названа самая опасная для жизни группа крови
Маршрут «Сланцы-Петербург» обзавёлся новыми машинами
Воскресенье выдастся тёплым, с лёгким дождиком