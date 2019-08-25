Польша вновь попросила разместить в Европе ядерные ракеты

Глава Польши Матеуш Моравецкий заявил, что сразу после прекращения срока действия ДРСМД НАТО должно ввести и поставить на боевое дежурство в Европе ракеты с ядерными боеголовками среднего радиуса действия.

Против кого именно, правда, должен быть направлен данный «подарок» издание Deutche Medienfunke, приведшее слова поляка, не уточняет.

Напомним, что ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса уже указывал, что на данный момент НАТО не рассматривает вопрос о наращивании ядерного потенциала в Европе

Напомним, что после выхода США из Договора об ограничении ракет средней и малой дальности, глава России Владимир Путин поручил правительству проанализировать существующую опасность и подготовить ответные меры.

Ранее GazetaSPb сообщала, что лучшие газону Великобритании сильно пострадали от встречи с главой США Дональдом Трампом.