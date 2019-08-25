Трамп испортил лужайку английской королеве

Лужайка выглядит как идеальное взлётное поле. Очевидно, того же мнения придерживался и пилот вертолёта Трампа. Фото: pixabay.com

Лужайка выглядит как идеальное взлётное поле. Очевидно, того же мнения придерживался и пилот вертолёта Трампа. Фото: pixabay.com

Елизавета II оказалась огорчена невнимательным отношением Дональда Трампа к газонам Букингемского дворца.

Как передаёт Sunday Times, своё раздражение она высказала премьер-министру Австралии Скотту Моррисону. В ходе государственного визита американского лидера в Великобританию в начале июня 2019-го года (в тот раз Дональд Трамп дополнительно отличился, задремав за чаем прямо по время речи королевы) вертолёты как самого президента, так и группы его охраны и репотёров опускались на лужайку дворца 2+ раза в день.

Очевидно, несмотря на усилия садовников, она до сих пор не пришла в норму. Напомним, что визит Трампа оставил двойственное впечатление в сердцах лондонцев — так, десятки тысяч жителей Великобритании тогда протестовали против его приезда.

Напомним, ранее GazetaSPb передавала, что в США запретят запуск гражданских БЛА, оснащённых оружием. Особенно огнемётами.