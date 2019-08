В США запретят запуск БПЛА с бомбами и огнемётами

Управление гражданской авиации США требует запретить запускать «беспилотники», оснащённые оружием или их подобием без специального разрешения.

К «подобному» приравниваются фейерверки, бомбы, огнеметы и прочие «опасные» предметы. По мнению регулятора, безответственно применение вооружённого БПЛА может нанести значительный риск «людям и банковскому счёту». Ведь, как сообщили в ведомстве, в случае принятия запрета за его нарушение будет грозить штраф до 25 тысяч долларов.

Someone decided to use a drone with a flamethrower to clear debris from power lines and now my life is complete pic.twitter.com/rVJKgrlbLK

— Jon Levine (@LevineJonathan) 19 июня 2018 г.