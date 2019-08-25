В США запретят запуск БПЛА с бомбами и огнемётами

В США запретят запуск БПЛА с бомбами и огнемётами
Суровые американские фермеры способны превратить беспилотник из ближайшего супермаркета в настоящую машину войны. Фото: pixabay.com

Управление гражданской авиации США требует запретить запускать «беспилотники», оснащённые оружием или их подобием без специального разрешения.

К «подобному» приравниваются фейерверки, бомбы, огнеметы и прочие «опасные» предметы. По мнению регулятора, безответственно применение вооружённого БПЛА может нанести значительный риск «людям и банковскому счёту». Ведь, как сообщили в ведомстве, в случае принятия запрета за его нарушение будет грозить штраф до 25 тысяч долларов.

В случае, если запустить вооружённые БПЛА гражданскому лицу всё же понадобится, FAA предлагает обращаться за специальным разрешением.

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что стало известно, обладателям какой группы крови рекомендуется внимательней относиться к здоровью.

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