Названа самая опасная для жизни группа крови

Учёные из Гарвардского университета «(США)» выяснили, что тяжелее всех в плане здоровья придётся обитателям земли с AB Rh (4-й группой крови с отрицательным резусом).

Как говорится в исследовании, цитируемом «Известиями», таких людей всего 8% и их состояние здоровья, в среднем, хуже, чем у других. Так, они гораздо чаще других страдают от онкологических заболеваний, реже других имеют детей (а если имеют, то всегда либо мальчиков, либо девочек).

Помимо этого, обладание подобной группой крови сопряжено с повышенным шансом инсульта и нейродегенеративных заболеваний (к примеру, проблемам с памятью). Риск развития слабоумия у данной группы на 82% выше, чем в среднем по популяции. Кроме того, обладателей AB Rh (-) ассоциируют с людьми со сниженным иммунитетом, что предопределяет сниженную устойчивост к заболеваниям вообще.

Напомним, ранее GazetaSPb передавала,что в областные автопарки поставили новые автобусы.