Маршрут «Сланцы-Петербург» обзавёлся новыми машинами

Начиная с 24 августа 2019 года маршрут №851 «Сланцы-Санкт-Петербург» пополнился новым подвижным составом.

Соответствующую информацию приводят «Новости Ленобласти» со ссылкой на генерального директора ООО «Сланцы-ПАП» Сергея Якушенко.

По данным издание, новые автобусы (кондиционированные газели на 19 мест) будут направлены на маршрут 851, сообщением «Сланцы-Петербург», что также позволит увеличить количество ежедневных направлений по маршруту 104 «Сланцы-Кингисепп».

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что в воскресенье, 25 августа в городе ожидается небольшой дождь.