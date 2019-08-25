Маршрут «Сланцы-Петербург» обзавёлся новыми машинами

Маршрут &#171;Сланцы-Петербург&#187; обзавёлся новыми машинами
Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Начиная с 24 августа 2019 года маршрут №851 «Сланцы-Санкт-Петербург» пополнился новым подвижным составом.

Соответствующую информацию приводят «Новости Ленобласти» со ссылкой на генерального директора ООО «Сланцы-ПАП» Сергея Якушенко.

По данным издание, новые автобусы (кондиционированные газели на 19 мест) будут направлены на маршрут 851, сообщением «Сланцы-Петербург», что также позволит увеличить количество ежедневных направлений по маршруту 104 «Сланцы-Кингисепп».

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что в воскресенье, 25 августа в городе ожидается небольшой дождь.

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Маршрут «Сланцы-Петербург» обзавёлся новыми машинами
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