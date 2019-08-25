Воскресенье выдастся тёплым, с лёгким дождиком

В Ленинградской области температура воздуха сохранится на уровне предыдущих дней.

Так, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС», воскресенье выдастся облачным, прояснения редки. Ночью и ранним утром — небольшой дождь,температура 5-10 градусов по Цельсию. Ближе к середине дня распогодится, температура 16-20, местами до +21 градуса по Цельсию, однако ближе к полудню вновь повышается вероятность дождя.

Ветер несильный, 4-9 м/с, преимущественно северный, северо-западный. Атмосферное давление в течении дня будет повышаться. Кроме того, ожидается небольшой туман.

В соответствие с прогнозом, такая же погода, за исключением потепления на пару градусов и чуть меньше вероятности дождей продлится и в ближайшие два дня (26 и 27 августа).

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что в России планируют создать замену «кукурузнику».