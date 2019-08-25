В России создадут самолёт на смену «кукурузнику»

В России планируют спроектировать и запустить в производство новый региональный самолёт, который должен заменить АН-2 «Кукурузник».

Изначально на смену «АН-2» планировали запустить одномоторный ТВС-2ДТС «Байкал», однако в ходе работы над ним было принято решение начать разработку полностью нового воздушного судна («Байкал» частично использовал наработки «АН-2»).

Вместимость «кукурузника 2.0» планируется 9-14 человек, а задачи те же — обеспечение региональныхи межрегиональных пассажирских авиаперевозок, повышение транспортной доступности отдаленных регионов страны и развитие местных воздушных линий.

Напомним, что «АН-2» долгое время сохранял свои позиции в воздушном флоте из-за простоты в эксплуатации и ремонте, высокой устойчивости и возможности работать на небольших грунтовых аэродромах. Помимо пассажиро и грузоперевозок он также использовался для различных хозяйственных работ, таких как распыление инсектицидов, хозяйственная разведка местности или поисковые работы.

Ранее GazetaSPb передавала,что выставка, организованная Эрмитажем на Венецианском биеннале прибудет в Петербург.