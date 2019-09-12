Путин заявил, что слюнтяй не справится с Россией

Глава страны высоко оценил жителей Дагестана.

Об этом стало известно сегодня, 12 сентября. Обо всем сообщает РИА Новости, цитируя слова Владимира Путина. Президент России посетил Дагестан, где встретился с ополченцами, участвовавшими в боевых действиях против террористов в августе-сентябре 1999 года. Один из присутствующих отметил, что гордится, что страной правит такой человек, как Владимир Путин. Сам президент отметил, что в государстве, где «проживают замечательные, красивые и добрые женщины», а также «мужественные и строгие мужчины в России» не может быть слюнтяя.

«Это само собой разумеется, это по-другому невозможно»,

— добавил Путин.

Он также считает, что именно люди поддерживают и вдохновляют политиков.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Путин выпил в Дагестане стопку, обещанную 20 лет назад. Президент России Владимир Путин выполнил обещание, данное в 1999 году во время поездки в Дагестан, и осушил стопку, нетронутую в прошлом.