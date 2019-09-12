Путин рассказал о важности сотрудничества России и Израиля

Глава страны напомнил о сохраняющейся угрозы со стороны международного терроризма.

Об этом стало известно сегодня, 12 сентября. Обо всем сообщает ТАСС, цитируя слова президента России Владимира Путина. Он ценит сотрудничество между двумя странами и помнит об угрозе терроризма.

«Скажу прямо, не побоюсь этого, в значительной степени благодаря вашим усилиям наши отношения приобрели новое качество и по вопросам безопасности, по линии военного сотрудничества»,

— заявил он.

Он также рассказал коллеге, что побывал в Дагестане, где люди не раз сталкивались с актами терроризма. Путин понимает, что эта тема болезненная и для Израиля тоже.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Путин выпил в Дагестане стопку, обещанную 20 лет назад. Мусаев поделился историей, произошедшей в палатке во время встречи Путина с боевыми генералами.

Президент России Владимир Путин выполнил обещание, данное в 1999 году во время поездки в Дагестан, и осушил стопку, нетронутую в прошлом.