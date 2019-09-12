В Ленобласти после ДТП пострадавших вызволяли из покорёженного авто

Они оказались заблокированы внутри машины.

Об этом стало известно сегодня, 12 сентября. Обо всем рассказали в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла в Ломоносовском районе в деревне Воронкино. Там столкнулись несколько автомобилей, после чего один из них оказался просто «всмятку». Это стало причиной для вызова пожарных, которые помогли водителю и пассажирам покинуть салон машины.

По предварительным данным, они получили травмы, но насколько серьезные – не уточняется. Также не говорится о том, как именно все произошло. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что мотоциклист угодил под колеса внедорожника у Овцинского кладбища. Ему вызвали карету скорой помощи, врачи диагностировали легкие повреждения и отвезли мужчину в больницу. Ему вызвали карету скорой помощи, врачи диагностировали легкие повреждения и отвезли мужчину в больницу.