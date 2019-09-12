Мотоциклист угодил под колеса внедорожника у Овцинского кладбища

Мужчина получил несерьезные травмы, но все равно был доставлен в больницу.

Об этом стало известно сегодня, 12 сентября. Обо всем сообщили в региональном УГИБДД. Все случилось во Всеволожском районе Ленинградской области недалеко от Овцинского кладбища. Участниками аварии стали двое – мотоциклист и внедорожник «Мерседес». Они столкнулись, что стало причиной травмирования байкера. Ему вызвали карету скорой помощи, врачи диагностировали легкие повреждения и отвезли мужчину в больницу. Пока непонятно, как именно все случилось – не уточняется. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность пострадавшего.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Невском сбили курьера «Яндекс. Еды». На место уже прибыла карета скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. Курьер явно получил травмы, но насколько серьезные – пока выяснить не удалось.