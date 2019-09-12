На Невском сбили курьера «Яндекс. Еды»

Петербуржец доставлял чей-то ужин на велосипеде, когда на него наехал автомобиль.

Об этом стало известно сегодня, 12 сентября. Обо всем сообщает корреспондент GazetaSPb, который стал свидетелем инцидента. Авария с участием курьера «Яндекс.Еды» и курьером другой доставки на автомобиле произошла недалеко от дома номер 56 на Невском проспекте.

Мужчина передвигался на велосипедисте, когда случилось столкновение. Непонятно, как именно все произошло. На место уже прибыла карета скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. Курьер явно получил травмы, но насколько серьезные – пока выяснить не удалось. Сразу две компании в Петербурге, судя по всему, не дождутся своего заказа.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что мусоровоз перекрыл съезд с КАД на внешнее кольцо. Для того, чтобы передвинуть мусоровоз и расчистить проезжую часть, на место прибыл кран обслуживающей дорогу подрядной организации.