Путин и Нурмагомедов встретились спустя год

Глава России был в Дагестане и не смог не повидаться с российским бойцом.

Об этом стало известно 12 сентября. Обо всем сообщает РИА Новости. Владимир Путин приехал в Дагестан, где встретился с ополченцами, участвовавшими в борьбе с боевиками в 1999 году. После этого он решил поздравить Хабиба Нурмагомедова с победой над Дастином Пуарье.

Президент рассказал собравшимся историю о бойцах, который выступали от России в Олимпиаде. Когда тренер отпустил их перед соревнования на родину, Путин удивился. Специалист отметил, что это заряжает бойцов энергией и был прав. Тогда спортсмены выходили на ковер умирать и смогли добиться победы.

«Вы правы, все из семьи идет, от народа в целом. Поэтому дагестанский народ и рождает таких богатырей, сильных духом и телом, и в спорте мастеров»,

— думает глава России.

Напоминаем, что в прошлый раз Нурмагомедов и Путин виделись в октябре 2018 года в Ульяновске.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что менеджер Нурмагомедова заявил, что боец поборется с Жоржем Сен-Пьером в следующий раз.