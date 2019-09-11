Менеджер Нурмагомедова поборется с Жоржем Сен-Пьером

Менеджер российского певца отметил, что им не интересен бой с Макгрегором.

Об этом стало известно сегодня, 11 сентября. Обо всем рассказал менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз. Он опроверг слухи о приближающемся поединке с Тони Фергюнсоном. Представитель Нурмагомедова считает, что следующим соперником станет Жорж Сен-Пьер – так, по крайне мере, хочет Хабиб. Он желает бороться за наследие, поэтому ему нужен сильный соперник. Али Абдель-Азиз отметил, что общается с Жоржем и сможет договориться о бое.

Встречи Макгрегором ждать не стоит.

«Конор похож на грустную бывшую подругу. Он не может найти никого другого»,

— заверил менеджер.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов набрал рекордное количество подписчиков, обогнав Ольгу Бузову. На спортсмена подписались тысячи люде после его победы над Дастином Порье. Американец сдался после третьего раунда и очень расстроился из-за поражения.