Хабиб Нурмагомедов набрал рекордное количество подписчиков, обогнав Ольгу Бузову

На спортсмена подписались тысячи люде после его победы над Дастином Порье.

Об этом стало известно сегодня, 8 сентября. Певица Ольга Бузова не раз горделиво отмечала, что ее аккаунт в Instagram является самым популярным в России – на него на данный момент подписаны 16,318 миллионов человек. Теперь у девушки появился конкурент и притом серьезный – Хабиб Нурмагомедов собрал 16,325 миллионов фолловеров после торжественной победой над американцем Дастином Порье. Пока непонятно, как к этому относится повелитильница Instagram Ольга Бузова – певица не комментировала досадное отставание.

Напоминаем, что Бой Нурмагомедова и Порье завершился после третьего раунда – соперник россиянина сдался.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Пуарье. Российский спортсмен долго готовился к этому вечеру – он сидел на жесткой диете и тренировался. Нурмагомедов, кажется, ни минуты не сомневался в исходе поединка. Его отец и главный тренер также был уверен в победе сына.