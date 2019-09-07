Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Пуарье

Бой закончился добровольной сдачей.

Бой завершился пару минут в Абу-Даби сегодня, 7 сентября. Встреча российского и американского бойцов состоялась в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 242. Дастин Пуарье обладал титулом чемпиона, но Хабиб Нурмагомедов смог доказать, кто является лучшим бойцом и обладателем чемпионского звания. Поединок длился не очень долго и завершился добровольной сдачей.

Напоминаем, что российский спортсмен долго готовился к этому вечеру – он сидел на жесткой диете и тренировался. Нурмагомедов, кажется, ни минуты не сомневался в исходе поединка. Его отец и главный тренер также был уверен в побееде сына.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что назван гонорар Нурмагомедова за бой с Пуарье.

«Гонорар за бой с Пуарье будет в 3-3,5 раза больше по сравнению с боем с Макгрегором»,

— заявил тренер Хабиба, передает «Спорт-Экспресс». Он отметил, что они знают себе цену и два миллиона, полученные после боя с Конором, это мелочи для бойца такого уровня.