Назван гонорар Нурмагомедова за бой с Пуарье

Встреча состоится 7 сентября в Абу-Даби.

Об этом стало известно сегодня, 4 сентября. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова отца и тренера Хабиба Нурмагомедова. Он рассказал о том, какова сума гонорар сына за бой с Дастином Пуарье, который состоится седьмого сентября в Абу-Даби.

«Гонорар за бой с Пуарье будет в 3-3,5 раза больше по сравнению с боем с Макгрегором»,

— заявил мужчина, передает «Спорт-Экспресс». Он отметил, что они знают себе цену и два миллиона, полученные после боя с Конором, это мелочи для бойца такого уровня.

Тренер также подчеркнул, что Хабиб пользуется большой популярностью. Он считает, что именно благодаря ему люди будут смотреть поединок.

Напоминаем, что бой пройдет седьмого сентября. За плечами у россиянина 27 боев и ни одного поражения.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов готов драться с Пуарье хоть всю ночь. Для того, чтобы быть в отличной форме, Хабиб Нурмагомедов соблюдает строгую диету.