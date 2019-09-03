Хабиб Нурмагомедов готов драться с Порье хоть всю ночь

Боец готовится к поединку, в котором намерен победить любой ценой.

Об этом стало известно сегодня, 3 сентября. Встреча двух бойцов состоится в Абу-Даби в рамках UFC 242. На ринг выйдут российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и американец Дастинн Порье. Дагестанцу все равно, как долго будет длиться бой – он готов драться и 25 минут и даже всю ночь. Для того, чтобы быть в отличной форме, Хабиб Нурмагомедов соблюдает строгую диету.

Напоминаем, что бой пройдет седьмого сентября. За плечами у россиянина 27 боев и ни одного поражения. У него есть все шансы в очередной раз доказать свое превосходство. Одной из громких побед Хабиба стал бой с Макгрегором – за ним наблюдала, кажется, вся страна.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов проведет еще два боя по контракту с UFC. Первый состоится уже седьмого сентября в Абу-Даби – соперником бойца станет Дастина Порье. Даты второго пока не оглашаются и станут известны позже.