Хабиб Нурмагомедов проведет еще два боя по контракту с UFC

В новом соглашении прописано, что россиянин должен выйти на ринг как минимум два раза.

Об этом стало известно 19 августа. Хабиб Нурмагомедов обсудил условия нового контракта еще в июне 2019 года. У него запланировано как минимум два боя в рамках UFC 242. Первый состоится уже седьмого сентября в Абу-Даби – соперником бойца станет Дастина Порье. Даты второго пока не оглашаются и станут известны позже.

Напоминаем, что за свою карьеру Хабиб Нурмагамедов не проиграл ни одного поединка. У него за спиной 27 боев. Одним из самых обсуждаемых стал с Конором Макгрегором, который завершился триумфом россиянина – вся страна наблюдала за их встречей. Дело в том, что конфликт между бойцами назревал давно – Конор не раз задевал Хабиба.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Forbes назвал Хабиба самой успешной звездой России. Отмечается, что ключевым моментом для возглавленная рейтинга стала частота упоминания Хабиба Нурмагомедова в СМИ и социальных сетях. В течение прошедшего года он был упомянут более 75 тысяч раз в средствах массовой информации, а в соцсетях более 1,5 миллионов раз.