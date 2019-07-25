Forbes назвал Хабиба самой успешной звездой России

Хабиб отметил, что всегда есть куда расти. Фото: khabib_nurmagomedov/ Instagram

Хабиб отметил, что всегда есть куда расти. Фото: khabib_nurmagomedov/ Instagram

Российский боец и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назван журналом Forbes самым успешным среди российских звезд в возрасте до 40 лет.

Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте журнала, согласно которой боец заработал за прошедший год порядка 11,5 миллионов долларов.

Отмечается, что ключевым моментом для возглавленная рейтинга стала частота упоминания Хабиба Нурмагомедова в СМИ и социальных сетях. В течение прошедшего года он был упомянут более 75 тысяч раз в средствах массовой информации, а в соцсетях более 1,5 миллионов раз.

Хабиб попал в рейтинг с итоговым баллом в 73,18.

Второе место заняла певица и телеведущая Ольга Бузова, а третье — хоккеист Александр Овечкин. Последний благодаря заработанным 14,5 миллионам долларов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что у петербургского видеоблогера угнали авто за 2 миллиона рублей.