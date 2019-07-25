У петербургского видеоблогера угнали авто за 2 млн рублей

В Санкт-Петербурге у финансового видеоблогера Рами Зайцмана похитили автомобиль, стоимость которого превышает два миллиона рублей.
Автомобиль марки «Лексус IS-250» был похищен вчера вечером, 24 июля, от дома 4 по улице Федора Абрамова в Выборгском районе Санкт-Петербурга. По факту пропажи транспортного средства сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело о краже.
Видеоблогер поделился со своими подписчиками случившемся, отметив, что машину оставил без присмотра буквально на пять минут. На YouTube-канал Зайцмана подписано более 200 тысяч человек. Он выкладывает ролики, где рассказывает, куда вкладывать деньги.
Сотрудникам полиции видеоблогер представился безработным.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге за ночь от огня пострадали три автомобиля.