Участники «котельного» сговора в Ленобласти обязали выплатить 1,6 млн

Все компании, кроме одной, выплатят штраф.

Об этом стало известно 12 сентября. Обо всем сообщили в Управлении Федеральной антимонопольной службы. В Ленинградской области несколько компаний, которые занимаются ремонтом котельных и теплосетей, стали участниками «котельного» сговора. Благодаря этому им удавалось снизить начальную цену контрактов и побеждать в конкурсах.

«Котлотехника» первой признала свою вину, за что предприятие освободили от выплаты штрафа. «Ижстрою» предстоит расстаться с 700 тысячами рублей, а «Петростройналадки» с 900 тысячами рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Кронштадте Жилкомсервис оштрафовали за плохое содержание фасадов. Управляющая организация допустила нарушения при содержании фасадов домов на Посадской улице и проспекте Ленина в Кронштадте. Прокуратура выявила отслоение штукатурки и угрозу обрушения фрагментов фасада. Это поставило под сомнение безопасность жильцов.