В Кронштадте Жилкомсервис оштрафовали за плохое содержание фасадов

В Кронштадте Жилкомсервис оштрафовали за плохое содержание фасадов
Прокуратура выявила угрозу обрушения фрагментов фасада. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Штраф в размере 50 тыс. рублей назначен ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» за ненадлежащее содержание фасадов жилых домов. Об этом сообщает прокуратура Петербурга.

Управляющая организация допустила нарушения при содержании фасадов домов на Посадской улице и проспекте Ленина в Кронштадте. Прокуратура выявила отслоение штукатурки и угрозу обрушения фрагментов фасада. Это поставило под сомнение безопасность жильцов.

В отношении генерального директора ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» было возбуждено дело об административном правонарушении. Мировой суд признал его виновным и обязал выплатить штраф.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с дома на Мытнинской улице в Петербурге упал кусок штукатурки. Травмы в результате падения обломков получила сотрудница инспекции отдела по делам несовершеннолетних.

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