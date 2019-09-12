На Мытнинской на сотрудницу полиции рухнул кусок штукатурки

С дома на Мытнинской улице в Петербурге упал кусок штукатурки, который обрушился на майора полиции. 34-летняя сотрудница инспекции отдела по делам несовершеннолетних получила травмы.

Инцидент произошел в среду, 11 сентября, в 23:00. С фасада здания 76-го отдела УМВД по Центральному району частично обрушилась плитка.

В тяжелом состоянии женщина была госпитализирована в ближайшую больницу. У нее диагностировали травмы позвонков и тела.

Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что «Жигули» в Петербурге объезжал пробку по тротуару, соблюдая правила дорожного движения.