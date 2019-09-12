«Жигули» на Металлистов объезжал пробку по тротуару и пешеходному переходу

&#171;Жигули&#187; на Металлистов объезжал пробку по тротуару и пешеходному переходу
О произошедшем рассказали очевидцы. Фото: vk.com/spb_today

Один из водителей в Петербурге решил продолжить движение по тротуару, так как на проезжей части образовалась пробка.

«Добросовестно объезжал пробку по тротуару соблюдая правила дорожного движения для пешеходов», — написал очевидец в соцсети «ВКонтакте».

Темный автомобиль «Жигули» двигался по проспекту Металлистов. О произошедшем рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В комментариях пользователи подчеркнули, что способ сократить время в пробке водитель выбрал необычный.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что на строительство метро в Кудрово не выделили денежные средства. Строительство новой станции в городе может затянуться.

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