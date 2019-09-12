На строительство метро в Кудрово не выделили деньги

Станция метро «Кудрово» будет расположена на четвертой линии за станцией «Улица Дыбенко» на проспекте Большевиков. Фото: https://vk.com/kudrovo24

Станция метро «Кудрово» будет расположена на четвертой линии за станцией «Улица Дыбенко» на проспекте Большевиков. Фото: https://vk.com/kudrovo24

В Министерстве транспорта на проект станции метро «Кудрово» не выделили средства из федерального бюджета. Строительство новой станции может затянуться.

В реализации создания станции «Кудрово» предполагалось задействовать средства из федерального, городского и регионального бюджетов. Однако федерального финансирования не предвидится, соответственно, строительство станции, скорее всего, затянется, как сообщает «Коммерсантъ».

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее заявлял, что новую станцию введут в эксплуатацию в 2025 году. Изначальный же проект предполагал запуск еще в 2018 году.

Ранее GazetaSPb сообщала, что необходимая документация для планировки территории и подготовки к строительству станции петербургского метро «Кудрово» будет готова к сентябрю следующего года, по информации комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.