На строительство метро в Кудрово не выделили деньги

В Министерстве транспорта на проект станции метро «Кудрово» не выделили средства из федерального бюджета. Строительство новой станции может затянуться.
В реализации создания станции «Кудрово» предполагалось задействовать средства из федерального, городского и регионального бюджетов. Однако федерального финансирования не предвидится, соответственно, строительство станции, скорее всего, затянется, как сообщает «Коммерсантъ».
Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее заявлял, что новую станцию введут в эксплуатацию в 2025 году. Изначальный же проект предполагал запуск еще в 2018 году.
Ранее GazetaSPb сообщала, что необходимая документация для планировки территории и подготовки к строительству станции петербургского метро «Кудрово» будет готова к сентябрю следующего года, по информации комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.