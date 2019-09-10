Планировка станции метро «Кудрово» будет готова через год

Необходимая документация для планировки станции петербургского петро «Кудрово» будет готова к сентябрю следующего года.
К началу осени следующего года будут подготовлены все необходимые документы по планировке территории, а также подготовке к строительству станции метро «Кудрово». Соответствующее распоряжение опубликовано комитетом по градостроительству и архитектуре Петербурга.
В постановлении подчеркивается, что участок, где планируется строительство станции, находится на территории Петербурга. При этом саму станцию вместе с электродепо «Правобережное» построят на территории области.
В ближайшие два года будут объявлены конкурсы на строительство «Кудрово» и еще трех новых станций.
Ранее GazetaSPb сообщала, что между Кудрово и Петербургом может появиться трамвайная линия. В Смольном началась разработка проекта трамвайной связи Санкт-Петербурга и Кудрово. По предварительным подсчетам, это обойдется дешевле открытия станции метро.