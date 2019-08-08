Между Кудрово и Петербургом может появиться трамвайная линия

В Смольном началась разработка проекта трамвайной связи Санкт-Петербурга и Кудрово. По предварительным подсчетам, это обойдется дешевле открытия станции метро.
Создание трамвайной линии повысит транспортную доступность Ленинградской области. Станция метро «Кудрово» должна открыться к 2025 году, а трамвайная линия может появиться значительно раньше, сообщают Санкт-Петербургские ведомости.
По словам руководителя Дирекции по транспортному развитию Санкт-Петербурга и области Кирилла Полякова, из-за меньшей стоимости строительство трамвайной линии возможно выполнить намного быстрее. В общей сложности стоимость проекта составит порядка 8,7 миллиардов рублей.
Предположительный маршрут будет начинаться от станции метро «Улица Дыбенко» и далее идти по одному из трех возможных направлений: по Европейскому проспекту, по улицам Центральной и Областной или по проспекту Строителей.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что путепровод в Колпино откроется на полгода раньше срока.