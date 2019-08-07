Путепровод в Колпино откроется на полгода раньше срока

Новый путепровод избавит жителей Колпина от необходимости стоять в пробке на переезде в ожидании прохода "Сапсана". Фото: администрация Петербурга

Новый путепровод избавит жителей Колпина от необходимости стоять в пробке на переезде в ожидании прохода "Сапсана". Фото: администрация Петербурга

Запуск рабочего движения по путепроводу на Оборонной улице над железной дорогой перенесен с лета 2020 года на декабрь нынешнего года.

Сегодня строительство путепровода проинспектировал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Представитель подрядчика — ЗАО «АБЗ-Дорстрой» сообщил Беглову, что путепровод будет построен раньше срока, и рабочее движение по нему планируется запустить 1 декабря, в то время как по плану готовность объекта планировалась на середину будущего года, говорится в сообщении администрации Петербурга.

Реконструируемый участок Оборонной улицы вместе с четырехполосным путепроводом имеет 4,7 км в длину. Переправа проходит над железнодорожными путями московского направления, ее сооружение позволит вывести из Колпино грузовой транспорт и разгрузить дорожную сеть города. Кроме того, планируется реконструкция Петрозаводского шоссе и строительство линии скоростного трамвая от станции метро «Шушары» до Колпино. Это также позволит улучшить транспортную доступность Колпинского района.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов проверил готовность детского сада в Колпино