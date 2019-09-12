Иван Ургант посмеялся над пьяным Димой Биланом

Иван Ургант посмеялся над пьяным Димой Биланом
Ургант посмеялся над Биланом. Фото: Baltphoto, Дарья Иванова

Телеведущий почти уверен, что певец ни в чем не виноват – это у Самары такая энергетика.

Своим мнением телеведущий Иван Ургант поделился в рамках вечернего телешоу на «Первом канале». Он и его коллега Дмитрий Хрусталев вспомнили, что подобный инцидент уже происходил с артистом Михаилом Ефремовым. Пьяная выходка артиста тоже связана с Самарой. Юмористы сошлись во мнении, что виноват город, а не люди.

«Все-таки раньше ни за Ефремовым, ни за Биланом такого «не замечалось»,

— размышляет Ургант.

Телеведущий выразил надежду, что ни один певец больше не попадется в эти силки.

Напоминаем, что Диму Билана пригласили выступить на День города в Самаре восьмого сентября. Артист перебрал с алкоголем и вел себя странно – не попадал в ноты и терял микрофон. В соцсетях он признал, что выпил перед выходом на сцену.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что поведение Билана на концерте в Самаре прокомментировал его директор.

дима билан иван ургант
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Двухлетняя малышка задушила мать, когда та пыталась ее достать из машины
Врачи не хотят делать операцию «Руки-базуки» Терешину
Иван Ургант посмеялся над пьяным Димой Биланом
«Зенит» и «Арсенал» откроют девятый тур РПЛ
Участники «котельного» сговора в Ленобласти обязали выплатить 1,6 млн
В садоводстве Большие Пороги огонь уничтожил дачный дом
Путин и Нурмагомедов встретились спустя год
Никас Сафронов ехал на вечер памяти Аллы Вербер и попал в ДТП