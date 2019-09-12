Иван Ургант посмеялся над пьяным Димой Биланом

Телеведущий почти уверен, что певец ни в чем не виноват – это у Самары такая энергетика.

Своим мнением телеведущий Иван Ургант поделился в рамках вечернего телешоу на «Первом канале». Он и его коллега Дмитрий Хрусталев вспомнили, что подобный инцидент уже происходил с артистом Михаилом Ефремовым. Пьяная выходка артиста тоже связана с Самарой. Юмористы сошлись во мнении, что виноват город, а не люди.

«Все-таки раньше ни за Ефремовым, ни за Биланом такого «не замечалось»,

— размышляет Ургант.

Телеведущий выразил надежду, что ни один певец больше не попадется в эти силки.

Напоминаем, что Диму Билана пригласили выступить на День города в Самаре восьмого сентября. Артист перебрал с алкоголем и вел себя странно – не попадал в ноты и терял микрофон. В соцсетях он признал, что выпил перед выходом на сцену.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что поведение Билана на концерте в Самаре прокомментировал его директор.