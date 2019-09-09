Поведение Билана на концерте в Самаре прокомментировал его директор

По словам концертного директора артиста, Дмитрия Бушуева, в выступлении Димы Билана на концерте в Самаре нет ничего странного.

Как сообщают в издании Nation News, попытка связаться с продюсером исполнителя, Яной Рудковской, не увенчалась успехом. Концертный директор певца не нашел ничего необычного в выступлении подопечного. По его словам, самарское выступление прошло без проблем. Запланированное в честь Дня предпринимателя выступление на сцене в Кремле состоится. Бушуев отметил отличные вокальные данные Билана и призвал интернет-пользователей «не собирать всякую желтуху».

Напоминаем, что ранее GazetaSPb освещала инцидент, произошедший в Самаре на концерте, посвященном Дню города. Певец, по словам очевидцев, не попадал в фонограмму, странно двигался и показывал неоднозначные жесты. Недовольные зрители даже создали петицию на сайте change.org с призывами извиниться.