В США хотят запретить продажу вейпов

В США хотят запретить продажу вейпов
Вейпы ведут к проблемам с сердцем и органами дыхания. Фото: pixabay.com

Американские власти намерены в ближайшее время ограничить в магазинах продажу электронных сигарет с ароматическими добавками, а также смесей для курения.

В результатах исследования, распространенном Министерством здравоохранения США, говорится, что в Штатах растет число подростков, курящих электронные сигареты. Согласно предварительным данным исследования, в этом году вейпы курит каждый четвертый ученик старших классов.

Значительная часть пользователей электронных сигарет среди молодежи утверждает, что использует мятные и фруктовые ароматы. Из-за этого в первую очередь с продажи снимут вейпы со вкусом ментола, мяты и табака. Это может произойти до конца года.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в США зафиксирован пятый случай смерти от курения вейпа. Смерти от легочных заболеваний, вызванных курением электронной сигареты, зафиксированы в штатах Иллинойс, Индиана, Миннесота, Калифорния и Орегон.

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В США хотят запретить продажу вейпов