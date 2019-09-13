Петербург собирается вывозить мусор в Новгородскую область

Правительство Северной столицы и Новгородской области рассматривают возможность создания технопарка и мусорного полигона на территории последней.

Как сообщает издание Фонтанка.Ру, в Новгородской области планируется утилизировать бытовые отходы, в связи с чем в области также появится технопарк для переработки вторсырья. Однако в самом руководстве Новгорода эту информацию полностью отрицают, хотя Фонтанка.Ру утверждает о якобы прошедшем совещании на эту тему, состоявшемся между руководством Петербурга и 53-го региона.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb писала, что за первую неделю сентября с улиц Петербурга вывезли больше двух тысяч тонн мусора. Порядка 4,7 тысяч единиц техники появились на улицах для уборки тротуаров и проезжей части. На данный момент в городе задействовано более 300 единиц техники и свыше 800 работников.