За первую неделю сентября с улиц Петербурга вывезли 2 тыс. тонн мусора

За первую неделю сентября с улиц Петербурга вывезли 2 тыс. тонн мусора
. На улицы города вывели порядка 4,7 тысяч смен техники для уборки проезжей части и тротуаров. Фото: pixabay

Более двух тысяч тонн мусора и смёта вывезли с городских улиц с помощью 4,7 тысяч единиц техники.

За период со 2 по 8 сентября с петербургских улиц дорожные предприятия вывезли 2,1 тысячи тонн уличного мусора, сообщат пресс-служба администрации Петербурга. На улицы города вывели порядка 4,7 тысяч смен техники для уборки проезжей части и тротуаров. На влажную уборку ушло около 25,7 тысяч кубометров воды.

За это время сотрудники дорожных предприятий отработали более восьми тысяч смен. На сегодняшний день в городе работают более 300 единиц техники и свыше 800 работников.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Ленобласти появится возможность раздельного сбора мусора. С апреля следующего года в Ленинградской области начнут открывать площадки для раздельного сбора мусора в рамках реформы обращения ТКО.

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