В Ленобласти появится возможность раздельного сбора мусора

С апреля следующего года в Ленинградской области начнут открывать площадки для раздельного сбора мусора.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал о том, что в регионе могут появиться площадки для раздельного сбора мусора в прямом эфире на телеканале ЛентТВ24. Позже глава региона подвел итоги прямого эфира в своем Instagram-аккаунте, где ответил на оставшиеся вопросы жителей.

Один пользователей рассказал Дрозденко, что в Кудрово закрыли раздельный сбор пластика. На это глава региона ответил, что с апреля 2020 года планируется открытие площадок раздельного сбора мусора в рамках реформы обращения ТКО.

Ранее GazetaSPb сообщала, что до конца года в Ленобласти установят 905 новых площадок для сбора мусора. На оснащение Ленинградской области новыми контейнерными площадками для сбора мусора выделено 174,5 млн рублей из бюджета области.