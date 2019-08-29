До конца года в Ленобласти установят 905 новых площадок для сбора мусора

До конца года в Ленобласти установят 905 новых площадок для сбора мусора
Большая часть новых мусорных площадок появится в Волосовском районе. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

На оснащение Ленинградской области новыми контейнерными площадками для сбора мусора выделено 174,5 млн рублей из бюджета области.

В течение этого года в 15 районах области появится 905 современных площадок для сбора бытовых отходов. Губернатор региона Александр Дрозденко подписал постановление о выделении субсидии в размере 174,5 млн рублей. Средства выделены в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды Ленинградской области».

Большая часть новых мусорных площадок появится в Волосовском районе. На втором месте — Кингисеппский район, а на третьем — Лужский район.

Больше всего денег на обустройство контейнерных площадок получил Светогорск. До конца года на территории муниципалитета появится 47 специальных мест накопления твердых бытовых отходов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Валуев решит проблемы с мусором в Петербурге.

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До конца года в Ленобласти установят 905 новых площадок для сбора мусора
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