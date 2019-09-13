ГИБДД будет ловить нетрезвых водителей в Петербурге и Ленобласти

Сотрудники ДПС в Петербурге задержали почти 3,5 тысяч нетрезвых водителей в этом году. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сотрудники ДПС в Петербурге задержали почти 3,5 тысяч нетрезвых водителей в этом году. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

До конца сентября ГИБДД проведет два рейда по выявлению нетрезвых водителей в Петербурге и еще два — в Ленинградской области.

Госавтоинспекция проведет несколько рейдов в сентябре этого года. Сотрудники ГИБДД будут проверять водителей, управляющих автомобилем нерезвом состоянии. В Петербурге рейды пройдут в ночь на 14 сентября и в ночь на 28 сентября. А в Ленобласти — в ночь на 15 сентября и в ночь на 29 сентября, сообщает УГИБДД ГУ МВД по региону.

В ведомстве отметили, что в этом году сотрудники ДПС в Петербурге задержали почти 3,5 тысяч нетрезвых водителей, а в Ленобласти — свыше 2,5 тысяч.

Госавтоинспекция также напомнила, что вождение в нетрезвом виде карается штрафом в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. За повторное совершение этого преступления грозит уголовная ответственность.

Ранее GazetaSPb сообщала, что петербуржец получил 380 часов работ за вождение в нетрезвом виде.