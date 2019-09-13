Вход на станцию «Площадь восстания» ограничат до конца ноября

На станции петербургского метро «Площадь Восстания» на два месяца будет изменен режим работы вестибюля №2.

Как сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена, в понедельник, 16 сентября на станции метро «Площадь Восстания» начнутся работы по ремонту эскалатора. По этой причине по будням в период с 16 сентября по 27 октября будет ограничен вход на станцию с 18:00 до 18:45. Также произойдут изменения в работе вестибюля №2 — 12 и 13 октября его закроют на весь день.

Метрополитен просит пассажиров учитывать измененный график станции и заранее планировать маршрут.

Ранее GazetaSPb сообщала, что «Велокупчино» ограничит движение на дорогах в выходной. В Северной столице состоится пробег на велосипедах и роллерах «Велокупчино». Спортивно-массовое мероприятие пройдет в субботу, 14 сентября во Фрунзенском районе города.