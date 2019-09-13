Бывшему офицеру ФСБ грозит четыре года колонии за карабин в заднем проходе

Экс-сотрудник ФСБ превысил должностные полномочия во время обыска в загородном доме бизнесмена Игоря Саликова.

Бывший сотрудник ФСБ Илья Кирсанов обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия. По версии следствия, как пишет АБН, Кирсанов пришел в загородный дом к потерпевшему для проведения обыска, где воткнул ствол охотничьего карабина в задний проход бизнесмена. Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами.

Прокуратура настаивает на 4,6 годах заключения. Адвокат Саликова Андрей Зломнов, в свою очередь, просил суд приговорить обвиняемого к 10 годам. Кирсанову также вменили иск о компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей, а также компенсацию затрат на лечение и адвоката в размере 200 тыс. рублей.

Зломнов отметил, что они считают физическое насилие с применением карабина «Тигр» доказанным. Кирсанов, по его словам, вину не признает. По словам обвиняемого, у Саликова есть основания для оговора.

Защитник Кирсанова Павел Пономарев утверждает, что показания Кирсанова и его домработницы не сходятся. Остальные улики доказывают лишь то, что в мае прошлого года Саликов получил травмы.

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