Сотрудницу полиции в Петербурге подозревают в получении взятки 15 тысяч рублей

Сотрудницу полиции в Петербурге подозревают в получении взятки 15 тысяч рублей
Сотрудница полиции будет уволена. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге сотрудницу одного из отделов по вопросам миграции Центрального района подозревают в получении взятки в размере 15 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, женщина за денежное вознаграждение обеспечила ускоренное получение гражданства России для уроженки одного из сопредельных государства. Взятка была передана 16 ноября 2018 года.

Полиция проводит служебную поверку. По результатам подозреваемая будет уволена.

«В случае установления ее вины она понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством», — сообщает Главное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос о предъявлении сотруднице полиции обвинения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителя Петербурга судят за взятку лесничему в Гатчине.

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