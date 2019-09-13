Петербуржцев предупредили о подтоплениях

ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» подготовился к большим объемам дождевой воды: налажена система водоотведения и ведется учет районов в зоне риска.

В связи с наступающими на Петербург ливнями, уровень осадков в некоторых районах городах ожидается до 18 миллиметров. «Водоканал» предупредительно подготавливает системы водоотвода на случай активных осадков. Также установлены специальные насосные станции, чтобы не избежать проблем с накопившейся дождевой водой.

Помимо этого, предприятие составило список мест в городе, где существует повышенная опасность подтопления.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что «Водоканал» и УК «Мурино» решат проблему плохого качества воды в Мурино. Жители района отмечают её желтоватый цвет и неприятный запах и отмечают, что домашние фильтры не устраняют их.