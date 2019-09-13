В Петродворцовом районе обнаружено 28 мигрантов без документов

В ходе профилактического полицейского рейда в Петродворцовом районе Петербурга, который проходил в два дня, обнаружено 28 мигрантов, не имеющих документов.

Всего полиция проверила документы у 365 человек, в том числе, имеющих водительское удостоверение и даже пассажиров маршруток. В результате проверки 28 мигрантов попадают под административную ответственность за нарушение законодательства. Помимо этого, одиннадцать человек вышлют за пределы государства.

Цель подобных рейдов — понизить вероятность преступлений в Петродворцовом районе, которые зачастую совершаются мигрантами.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о происшествии в Ленинградской области, где 29-летний безработный уроженец Азербайджана Алибаба надругался над 83-летней жительницей города Отрадное Кировского района.