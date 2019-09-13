Музей мостов впервые открылся в Петербурге для гостей «Авто Премиума»

12 и 13 сентября 2019 года группа журналистов по приглашению официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» приняла участие в проекте «Мосты Петербурга».

Журналисты автомобильных и городских СМИ Санкт-Петербурга стали участниками третьего проекта серии «Петербург. Ленинград. Петроград», стартовавшего 12 сентября в дилерском центре «Авто Премиум» на Хасанской улице, 5.

Пять экипажей на автомобилях ŠKODA SUPERB, KODIAQ и OCTAVIA отправились в городское путешествие по вечерним набережным и мостам Северной столицы. А первой точкой остановки стал Музей мостов, открывший свои двери 12 сентября специально для этого проекта.

Музей мостов поражает сразу не только уникальной экспозицией, а некоторые экспонаты – макеты мостов были созданы несколько веков назад, но и содержанием экскурсии. Впечатлил первых посетителей и экскурсовод – юная хранительница коллекции в женском костюме телеграфистки императорского телеграфа 19 века, обладающая глубокими познаниями в области истории мостостроения, провела часовую экскурсию для любознательных гостей.

Самая ранняя модель проекта первого моста через Неву швейцарского инженера Альдона относится к 1762 г., о чем свидетельствует первый каталог музея, выпущенный в 1862 г. под редакцией профессора строительной механики, капитана Корпуса инженеров путей сообщения Н.М. Соколова. Модель изготовлена на 10 лет раньше известных моделей Кулибина и предана в музей из Кунсткамеры Академии наук. Данные о модели, представленные на международной конференции в Русском географическом обществе, явились открытием в историографии европейского мостостроения. В музее хранится модель Николаевского цепного моста через Днепр в Киеве, построенного по проекту британского инженера Чарльза Виньоля, изготовленная в 1854 г. лучшими ювелирами Лондона в подарок императору Николаю I – основателю железных дорог России.

Посетители вскоре смогут насладиться редкими музейными экспонатами – в конце сентября состоится официальное открытие музея для петербуржцев.

Следующим пунктом программы стала автомобильная экскурсия по вечернему Петербургу в сопровождении не менее интересного экскурсовода Алекса Ильина. Для удобства экипажей трансляция велась через радиопередатчик, передававший в режиме реального времени содержание экскурсии на аудиосистемы автомобилей. Инженер по образованию, Алекс поделился историями и тайнами некоторых мостов, рассказал об их авторах и инженерах, и даже о том, какие ошибки в свое время допустили строители при сооружении мостов.

Логичным завершением экскурсии стала двухчасовая водная прогулка на теплоходе «Сенатор», совершившем круиз по Неве. Гостям был предложен поздний ланч и одно из прекраснейших зрелищ Северной столицы – разводка мостов. Полюбовавшись на грандиозные конструкции стальных переправ Большой Невы — Дворцового, Троицкого и Литейного мостов, группа путешественников вернулась в дилерский центр на ул. Хасанская, 5 уже на рассвете 13 сентября.

Путешествуйте с «Авто Премиум» и ŠKODA.

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ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум — это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград, в том числе «За I место в области маркетинга в 2018 году в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер 2017 года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5 и Руставели, д. 25, к. 2 удобно расположены в непосредственной близости к КАД. Во всех дилерских центрах представлен полный модельный ряд ŠKODA. Владельцам автомобилей предоставляются услуги послепродажного обслуживания, широкий выбор деталей и аксессуаров в магазинах оригинальных запчастей, услуги малярно-кузовного участка, помощь в подборе кредитных и страховых программ.

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