По Петербурге в троллейбусе проехали герои рассказов О.Генри

В Петербурге с небольшим опозданием отметили день рождения американского писателя О.Генри. В троллейбусе №11 проехали артисты, переодетые в персонажей его рассказов.
Героев О.Генри воплотили артисты театра «МимИГРАнты». По дороге они развлекали пассажиров шутками, короткими выступлениями и джазовой музыкой.
«Специально к весёлой поездке артисты подготовили театральные зарисовки из спектакля «Нью-Йорк… Нью-Йорк», — рассказали в СПб ГУП «Горэлектротранс».
Пассажиры троллейбуса, в том числе, могли встретить «Статую Свободы» и самого О.Генри.
Акция приурочена к дню рождения писателя и открытию XXXI театрального сезона.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге увеличилось количество автобусных маршрутов, на которых можно прослушать бесплатный аудиогид по истории города. Теперь функция доступна по 13 направлениям.