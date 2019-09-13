По Петербурге в троллейбусе проехали герои рассказов О.Генри

По Петербурге в троллейбусе проехали герои рассказов О.Генри
В троллейбусе отметили день рождения О.Генри. Фото: пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс»

В Петербурге с небольшим опозданием отметили день рождения американского писателя О.Генри. В троллейбусе №11 проехали артисты, переодетые в персонажей его рассказов.

Героев О.Генри воплотили артисты театра «МимИГРАнты». По дороге они развлекали пассажиров шутками, короткими выступлениями и джазовой музыкой.

«Специально к весёлой поездке артисты подготовили театральные зарисовки из спектакля «Нью-Йорк… Нью-Йорк», — рассказали в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Пассажиры троллейбуса, в том числе, могли встретить «Статую Свободы» и самого О.Генри.

Акция приурочена к дню рождения писателя и открытию XXXI театрального сезона.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге увеличилось количество автобусных маршрутов, на которых можно прослушать бесплатный аудиогид по истории города. Теперь функция доступна по 13 направлениям.

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По Петербурге в троллейбусе проехали герои рассказов О.Генри
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