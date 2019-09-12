Аудиогиды по истории Петербурга запустили на 13 маршрутах

Аудиогиды по истории Петербурга запустили на 13 маршрутах
В автобусном аудиогиде доступна информация о более 100 объектах. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге количество автобусных маршрутов, на которых можно воспользоваться бесплатным аудиогидом по истории города, увеличилось до 13. Прослушать гид можно на английском и русском языках.

Теперь услуга доступна на маршрутах №№ 1, 3, 6, 7, 22, 24, 27, 46, 54, 100, 128, 158, 181, сообщает комитет по транспорту.

Инициатива была запущена в 2016 году и получила название «Культурный маршрут». Первое время аудиогид был доступен на пяти маршрутах. Сейчас их количество и разнообразие увеличилось. Автобусы проходят в разных районах, что дает слушателям возможность ознакомиться как с историей культурного центра, так и типовой застройки.

Чтобы воспользоваться аудиогидом, нужно установить приложение izi.TRAVEL — City Guides с помощью QR-кода в салоне автобуса или на сайте.

В 2019 году приложением воспользовались 47 тыс. раз..

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в аудиогид добавили истории Ботанического сада, телебашни и острова декабристов.

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